Fallout: Wasteland Warfare, Bayonetta 3, Alien: Isloation 2: Video-News am 25. April

25.04.2017 um 15:30 Uhr Mit Fallout: Wasteland Warfare steht ein neuer Serien-Ableger in den Startlöchern - allerdings erscheint das Spiel weder auf PC noch auf den Konsolen! Zudem gibt es neue Hinweise auf die bevorstehende Enthüllung von Bayonetta 3. Einige mysteriöse Videos deuten auf einen neuen Ableger der Platinum-Reihe hin. Creative Assembly hingegen arbeiten an einem Spiel im Alien-Universum! Ob es sich dabei um Alien: Isolation 2, ein Spiel zum neuen Film Alien: Covenant oder etwas ganz anderes handelt, ist aktuell noch unklar. Sniper: Ghost Warrior 3 ist gerade erst erschienen und schon gibt es massive Kritik an den Ladezeiten. Die Stellungnahme der Entwickler dazu verheißt allerdings absolut nichts Gutes. Alle Infos und die besten Kommentare aus der Community haben wir in den Gamesworld Daily News für euch!

