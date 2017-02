FIFA 18, Assassin's Creed VR, Conan Exiles: Video-News am 8. Februar

08.02.2017 um 15:30 Uhr FIFA 18 wird für Nintendo Switch erscheinen. Extra für die neue Konsole muss EA Sports allerdings einige Änderungen an der Fußball-Sim vornehmen. Hat Ubisoft ein VR-Spiel zu Assassin's Creed in Arbeit? Entsprechende Hinweise lieferte nun ein Designer. Außerdem in den Video-News: Funcom äußert sich zum umstrittenen "Penis-Slider" in Conan Exiles, Fallout 4 bekommt eine Überarbeitung und Phil Spencer kündigt für 2017 mehrere Xbox-One-Exklusivtitel an. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 8. Februar!

