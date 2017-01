Deus Ex 5, The Elder Scrolls Online - Morrowind, For Honor: Video-News am 31. Januar

Deus Ex 5 wurde angeblich eingestellt. Eidos Montreal habe die Fortsetzung zu Mankind Divided zugunsten eines lukrativeren Spiels bis auf weiteres auf Eis gelegt. Auslöser soll die Kooperation zwischen Marvel und Publisher Square Enix sein. Bethesda hat Andeutungen zu einer Morrowind-Erweiterung für The Elder Scrolls Online gemacht. Ein kurzer Teaser deutet darauf hin, dass Spieler offenbar schon bald die Insel Vvardenfell aus The Elder Scrolls 3: Morrowind bereisen dürfen! Außerdem in den Video-News: Die nächsten gratis-DLCs für Titanfall 2 stehen fest und For Honor könnte noch vor Release kostenlos spielbar sein. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 31. Januar!

