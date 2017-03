Cyberpunk 2077, FF 15, Bulletstorm 2, PS Plus: Gamesworld Daily News am 16. März

16.03.2017 um 15:30 Uhr Für Cyberpunk 2077 zeigt sich CD Projekt Red zuversichtlich. Das kommende Rollenspiel soll sogar The Witcher 3 in den Schatten stellen. Der Grund dafür sei ein ganz simpler. Zum ersten Gefährten-DLC von Final Fantasy 15 gibt es neue Infos - auf ein besonders langes Vergnügen lassen diese aber nicht hoffen. Außerdem in den Video-News: Entwickler People Can Fly spricht über die Voraussetzungen für Bulletstorm 2, das erste PS-Plus-Spiel für April 2017 steht fest und ein 12-Jähriger will sein eigenes GTA programmieren. Alle Infos zu diesen und weiteren themen präsentieren euch Simon und Olli in unseren neuen Gamesworld Daily News!

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel Cyberpunk 2077: Großer Erfolg erwartet, weil es kein Fantasyspiel ist.

Mehr zu Video-News findet ihr auf unserer Themenseite.