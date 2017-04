Call of Duty: WW2, God of War (2017), Prey, Xbox Scorpio: Video-News am 13. April

Call of Duty: WW2, God of War (2017), Prey, Xbox Scorpio:

13.04.2017 um 15:30 Uhr Ein neuer Leak zu Call of Duty: WW2 nennt das Release-Datum des Weltkriegs-Shooters. Ebenfalls bestätigt scheint eine erneute Kooperation zwischen Activision und Sony. Auch zu God of War gibt es neue Gerüchte. Angeblich soll Kratos neues Abenteuer nun doch einen Mehrspieler-Modus spendiert bekommen. Zudem sind erste Bilder der Xbox One Scorpio aufgetaucht. Das Design von Microsofts neuem Flaggschiff fällt allerdings ziemlich ernüchternd aus. Außerdem in den Video-News: Prey könnt ihr noch vor Release kostenlos spielen und wir reden über eure Lieblings-Controller. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 12. April!

Ein neuer Leak zu Call of Duty: WW2 nennt das Release-Datum des Weltkriegs-Shooters. Ebenfalls bestätigt scheint eine erneute Kooperation zwischen Activision und Sony. Auch zu God of War gibt es neue Gerüchte. Angeblich soll Kratos neues Abenteuer nun doch einen Mehrspieler-Modus spendiert bekommen. Zudem sind erste Bilder der Xbox One Scorpio aufgetaucht. Das Design von Microsofts neuem Flaggschiff fällt allerdings ziemlich ernüchternd aus. Außerdem in den Video-News: Prey könnt ihr noch vor Release kostenlos spielen und wir reden über eure Lieblings-Controller. Alle Infos erfahrt ihr in den Gamesworld Daily News am 12. April!

