Call of Duty (2017), Mass Effect Andromeda, Overwatch: Video-News am 4. Januar

Spielt das neue Call of Duty wieder in der Vergangenheit? Sledgehammer Games heizt die Spekulationen um ein historisches Setting für das diesjährige CoD weiter an. Mehrere Tweets des Entwicklers könnten darauf hindeuten, dass der nächste Serienableger möglicherweise im Vietnamkrieg angesiedelt ist. Mit dem aktuellen Overwatch-Update findet die Map Oasis ihren Weg auf PS4 und Xbox One. Mit dem Patch kommen aber offenbar auch neue Fehler ins Spiel. So beklagen sich Overwatch-Spieler derzeit über immense Probleme nach der Installation des Updates. Außerdem in den Video-News: Ein zeitexklusiver Titel für Nintendo Switch, Mass Effect Andromeda und The Division. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 4. Januar!

