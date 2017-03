Battlefield 1 DLCs, Avatar, Total War: Warhammer 2: Video-News am 01. März

01.03.2017 um 15:30 Uhr Neue Infos zu allen DLCs für Battlefield 1! EA und DICE haben konkrete Angaben zu den Inhalten aller Erweiterungen gemacht. Auch das Release-Datum des They Shall Not Pass"-DLC steht endlich fest. Die Entwickler von The Division arbeiten indes an einem Spiel zu James Camerons Avatar. Außerdem in den Video-News: Creative Assembly spricht über das Setting von Total War: Warhammer 2 und Microsoft kündigt mit dem Xbox Game Pass ein Abo-Modell für zahlreiche Spiele an. Alle Details dazu verraten wir euch bei Games TV 24 Daily am ersten März!

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel Battlefield 1: Details zu allen vier DLCs - Termin für They Shall Not Pass.

