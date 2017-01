Battlefield 1 DLC, Xbox One Scorpio, Death Stranding: Video-News am 25. Januar

EA und Dice haben neue Details zum ersten DLC veröffentlicht. Die Erweiterung "They Shall Not Pass" enthält demnach vier neue Maps. Darin verschlägt es euch unter anderem nach Verdun und in ein unterirdisches Katakombensystem, das an "Metro" aus Battlefield 3 angelehnt sein könnte. Außerdem in den Video-News: Stoic startet die Kickstarter-Kampagne für The Banner Saga 3, zur Xbox One Scorpio sind neue Hardware-Spezifikationen aufgetaucht und Regisseur Guillermo Del Toro spricht über seine Rolle in Hideo Kojimas Death Stranding. Alle Infos erfahrt in den Video-News Games TV 24 Daily!

In unserer täglichen News Show Games TV 24 Daily informieren wir euch von Montag bis Freitag über die aktuellen Geschehnisse in der Spielewelt. Immer nachmittags bekommt ihr so auf unserer Webseite einen Überblick über die Themen des Tages. Wenn ihr noch früher informiert sein wollt, dann schaut doch in die Games TV 24 App. Dort findet ihr - neben vielen Trailern und Gameplay-Videos - nämlich auch die News-Show. Und zwar etwas früher als auf der Webseite. Apropos Games TV 24 - in der App gibt's immer sonntags auch einen News-Rückblick auf die komplette Woche. So seid ihr bestens informiert, selbst wenn ihr unter der Woche zum Beispiel keine Zeit hattet, das News-Geschehen zu verfolgen.