Assassin's Creed 7, Serious Sam 4, Mittelerde: Schatten des Krieges: Video-News am 28. Februar

28.02.2017 um 15:30 Uhr Assassin's Creed 7 spielt im antiken Ägypten! darauf deutet nun erneut ein angeblicher Screenshot aus einer frühen Version des Spiels hin. Zu sehen ist ein Krieger, der einen Rundschild mit einem besonderen Erkennungszeichen trägt. Das Release-Datum von Serious Sam 4 könnte feststehen. Findige Spieler haben einen handfesten Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum im VR-Ableger "The Last Hope" entdeckt. Außerdem in den Video-News: Eine Fortsetzung zu Stardew Valley und Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint exklusiv für Windows-10-PCs. Alle Infos erfahrt ihr bei Games TV 24 Daily am 28. Februar!

