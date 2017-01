Goldene Himbeere 2017: Die Vorschlagsliste für die Anti-Oscars ist da!

Am 26. Februar 2017 blickt die ganze Welt einmal mehr nach Hollywood, genau dann werden nämlich in einer glamourösen Veranstaltung, bei der alles, was Rang und Namen hat, im Dolby Theatre in Los Angeles zusammenströmt, zum 89. Mal die begehrten Oscars verliehen. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten: Seit 1981 werden am Abend vor der Oscar-Verleihung die Golden Raspberry Awards, kurz Razzies - zu deutsch "Goldene Himbeere" - als eine Art Anti-Oscar in unschmeichelhaften Kategorien wie Schlechtester Film, Schlechteste Regie oder Schlechteste(r) Schauspieler(in) vergeben. Bemerkenswert schlechte Filme & Leistungen werden also feierlich abgestraft und dem Spott der Kinowelt preisgegeben. Die für den Negativ-Filmpreis zuständige Organisation hat jetzt eine Shortlist für die Razzie-Awards veröffentlicht, an Hand derer dann am 23. Januar die "Glücklichen" ausgemacht werden, die am 25. Februar tatsächlich in das Rennen um die Goldene Himbeere gehen. Bei den unten gelisteten Filmen handelt es sich also noch nicht um die Nominierten für die Anti-Oscars.

Letztes Jahr wurde insbesondere dem Erotikfilm Fifty Shades of Grey (2015) zweifelhafte Ehre zuteil, der den Schmähpreis bei sechs Nominierungen letztendlich in fünf Kategorien verliehen bekam. Ginge es nach der jüngst veröffentlichten Vorschlagsliste, dürften dieses Jahr die Filme "Zoolander 2", "Independence Day: Wiederkehr", "Batman v Superman: Dawn of Justice" und "Fifty Shades of Black" die meisten Goldenen Himbeeren abstauben. Im Folgenden haben wir für euch alle Filme aufgelistet, die auf der Shortlist für die 37. Razzie-Awards gelandet sind - samt der Kategorie, in der der jeweilige Streifen mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden könnten. Mögen die Diskussionen beginnen!

Alice im Wunderland 2: Hinter den Spiegeln (2 potentielle Razzies)

Das kunterbunte Fantasyabenteuer könnte in folgenden zwei Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel

- Schlechtester Nebendarsteller (Johnny Depp)

Allied: Vertraute Fremde (2 potentielle Razzies)

Robert Zemeckis romantischer Spionagethriller könnte in folgenden zwei Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Schauspieler (Brad Pitt)

- Schlechteste Schauspielerin (Marion Cotillard)

Assassin's Creed (5 potentielle Razzies)

Die prominent besetzte Spieleverfilmung könnte in folgenden fünf Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Film

- Schlechtestes Drehbuch

- Schlechteste Regie (Justin Kurzel)

- Schlechteste Schauspielerin (Marion Cotillard)

- Schlechtester Nebendarsteller (Jeremy Irons)

Batman v Superman: Dawn of Justice (6 potentielle Razzies)

DCs Action-Spektakel könnte in folgenden sechs Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Film

- Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel

- Schlechtestes Drehbuch

- Schlechteste Regie (Zack Snyder)

- Schlechtester Schauspieler (Ben Affleck & Henry Cavill)

- Schlechtester Nebendarsteller (Jeremy Irons & Jesse Eisenberg)

Blair Witch (1 potentieller Razzie)

Der Found-Footage-Schocker könnte in folgender Kategorie mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel

Boo! A Madea Halloween (2 potentielle Razzies)

Die Horrokomödie könnte in folgenden zwei Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechteste Regie (Tyler Perry)

- Schlechteste Schauspielerin (Tyler Perry als Madea)

The Darkness (4 potentielle Razzies)

Der Horrorthriller könnte in folgenden vier Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Film

- Schlechteste Regie (Greg McLean)

- Schlechtester Schauspieler (Kevin Bacon)

- Schlechteste Schauspielerin (Radha Mitchell)

Die Bestimmung - Allegiant (5 potentielle Razzies)

Die dystopische Young-Adult-Science-Fiction-Fortsetzung könnte in folgenden fünf Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Film

- Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel

- Schlechtestes Drehbuch

- Schlechteste Schauspielerin (Shailene Woodley & Naomi Watts)

- Schlechteste Nebendarstellerin (Octavia Spencer)

Dirty Grandpa (5 potentielle Razzies)

Die nicht jugendfreie Komödie könnte in folgenden fünf Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Film

- Schlechtestes Drehbuch

- Schlechteste Regie (Dan Mazer)

- Schlechtester Schauspieler (Robert De Niro & Zac Efron)

- Schlechteste Nebendarstellerin (Julianne Hough & Aubrey Plaza)

Fifty Shades of Black (6 potentielle Razzies)

Die "Fifty Shades of Grey"-Parodie könnte in folgenden sechs Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Film

- Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel

- Schlechtestes Drehbuch

- Schlechteste Regie (Michael Tiddes)

- Schlechtester Schauspieler (Marlon Wayans)

- Schlechteste Nebendarstellerin (Jane Seymour)

Ghostbusters (1 potentieller Razzie)

Paul Feigs "Ghostbusters"-Reboot.mit weiblicher Besetzung könnte in folgender Kategorie mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtestes Drehbuch

Gods of Egypt (5 potentielle Razzies)

Das bildgewaltige Ägypten-Fantasyabenteuer könnte in folgenden fünf Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Film

- Schlechtestes Drehbuch

- Schlechteste Regie (Alex Proyas)

- Schlechtester Schauspieler (Gerard Butler)

- Schlechteste Nebendarsteller (Geoffrey Rush & Brenton Thwaites)

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party (5 potentielle Razzies)

Die Dokumentation könnte in folgenden fünf Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Film

- Schlechtestes Drehbuch

- Schlechteste Regie (Dinesh D'Souza)

- Schlechteste Schauspielerin (Becky Turner)

- Schlechtester Schauspieler (Dinesh D'Souza)

Independence Day: Wiederkehr (7 potentielle Razzies)

Roland Emmerichs Sci-Fi-Abenteuer könnte in folgenden sieben Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Film

- Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel

- Schlechtestes Drehbuch

- Schlechteste Regie (Roland Emmerich)

- Schlechtester Schauspieler (Liam Hemsworth)

- Schlechtester Nebendarsteller (Jeff Goldblum)

- Schlechteste Nebendarstellerin (Sela Ward)

London Has Fallen (4 potentielle Razzies)

Der Actionkracher könnte in folgenden vier Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Film

- Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel

- Schlechteste Regie (Babak Najafi)

- Schlechtester Schauspieler (Gerard Butler)

Masterminds (2 potentielle Razzies)

Die prominent besetzte Krimikomödie könnte in folgenden zwei Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Nebendarsteller (Owen Wilson)

- Schlechteste Nebendarstellerin (Kristen Wiig)

Mike and Dave Need Wedding Dates (1 potentieller Razzie)

Die schamlose Party-Komödie könnte in folgender Kategorie mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Schauspieler (Zac Efron)

Mother's Day: Liebe ist kein Kinderspiel (4 potentielle Razzies)

Die romantische Ensemblekomödie könnte in folgenden vier Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Film

- Schlechtestes Drehbuch

- Schlechteste Schauspielerin (Jennifer Aniston & Julia Roberts)

- Schlechteste Nebendarstellerin (Kate Hudson)

My Big Fat Greek Wedding 2 (1 potentieller Razzie)

Die Fortsetzung der erfolgreichen Culture-Clash-Komödie von 2003 könnte in folgender Kategorie mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel

Office Christmas Party (2 potentielle Razzies)

Die Komödie über eine aus dem Ruder gelaufene Weihnachtssause könnte in folgenden zwei Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechteste Schauspielerin (Jennifer Aniston)

- Schlechtester Nebendarsteller (T.J. Miller)

Ride Along 2 (1 potentieller Razzie)

Die Buddy-Cop-Action-Komödie könnte in folgender Kategorie mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel

Shut In (1 potentieller Razzie)

Farren Blackburns Psychothriller könnte in folgender Kategorie mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechteste Schauspielerin (Naomi Watts)

Snowden (1 potentieller Razzie)

Das biografischem Drama mit Joseph Gordon-Levitt könnte in folgender Kategorie mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Nebendarsteller (Nicolas Cage)

Suicide Squad (5 potentielle Razzies)

Warners Superbaddie-Spektakel könnte in folgenden fünf Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Film

- Schlechtestes Drehbuch

- Schlechtester Schauspieler (Will Smith)

- Schlechteste Schauspielerin (Margot Robbie)

- Schlechtester Nebendarsteller (Jared Leto)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2 potentielle Razzies)

Die actionlastige Komödie über Ninja-Reptilien könnte in folgenden zwei Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel

- Schlechteste Schauspielerin (Megan Fox)

The Darkness (4 potentielle Razzies)

Der starbesetzte Gruselfilm könnte in folgenden vier Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Film

- Schlechteste Regie (Greg McLean)

- Schlechtester Schauspieler (Kevin Bacon)

- Schlechteste Schauspielerin (Radha Mitchell)

The Legend of Tarzan (2 potentielle Razzies)

Die bildgewaltige Live-Action-Adaption des populären Abenteuerstoffes könnte in folgenden zwei Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel

- Schlechteste Schauspielerin (Margot Robbie)

Verborgene Schönheit (3 potentielle Razzies)

Das stargespickte Drama könnte in folgenden drei Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Film

- Schlechtester Schauspieler (Will Smith)

- Schlechteste Nebendarstellerin (Keira Knightley, Kate Winslet & Helen Mirren)

Zoolander 2 (7 potentielle Razzies)

Die schräge Fashion-Komödie könnte in folgenden sieben Kategorien mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet werden:

- Schlechtester Film

- Schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel

- Schlechtestes Drehbuch

- Schlechteste Regie (Ben Stiller)

- Schlechtester Schauspieler (Ben Stiller)

- Schlechteste Nebendarsteller (Benedict Cumberbatch, Will Ferrell, Owen Wilson)

- Schlechteste Nebendarstellerin (Kristen Wiig)

Von Carola Hofmann

Autorin