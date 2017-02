Goldene Himbeere 2017: Das sind die diesjährigen Gewinner des Negativ-Filmpreises

Am gestrigen Samstagabend, den 25. Februar 2017, wurden im ehrwürdigen Palace Theatre in Los Angeles im Zuge der 37th Golden Raspberry Awards die Goldenen Himbeeren - kurz Razzies - verliehen. Dieser Anti-Oscar für bemerkenswert schlechte Filme & Leistungen des vergangenen Kinojahres wird seit 1981 traditionell am Vorabend der Oscarverleihung vergeben. Laut den Mitgliedern der Golden Raspberry Foundation hatte es das Filmjahr 2016 besonders in sich: Es war so schlecht, dass es dieses Jahr in jeder Kategorie tatsächlich sechs Nominierungen, statt der sonst üblichen fünf, gab.

Damit war die Konkurrenz natürlich noch härter als üblich. Dennoch hatten sich im Vorfeld & durch die Veröffentlichung der Vorschlagsliste bereits einige "Favoriten" recht schnell herauskristallisiert. Nach den offiziellen Nominierungen konnte man sich dann recht sicher sein, dass insbesondere die Fashion-Komödie "Zoolander 2", der DC-Actioner "Batman v Superman: Dawn of Justice", die Möchtegern-Doku "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" und die derbe Komödie "Dirty Grandpa" um die ein oder andere güldene Frucht der Schade nicht herumkommen. Andere, in vieler Augen enttäuschende Blockbuster des Kinojahres 2016 - wie etwa das weibliche "Ghostbusters"-Reboot, "Suicide Squad" "Independence Day: Wiederkehr" oder "Gods of Egypt" - kamen überraschenderweise recht glimpflich davon.

Abräumer des Abends waren "Batman v Superman: Dawn of Justice" und "Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party" mit jeweils vier Razzies. Es folgt die komplette Liste der Preisträger (gelbt markiert) und Nominierten:



Kategorien Nominierte Schlechtester Film Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party Batman v Superman: Dawn of Justice Zoolander 2 Dirty Grandpa Gods of Egypt Independence Day: Wiederkehr Schlechtester Schauspieler Dinesh D’Souza in "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" Ben Affleck in "Batman v Superman: Dawn of Justice" Gerard Butler in "Gods of Egypt" und in "London Has Fallen" Henry Cavill in "Batman v Superman: Dawn of Justice" Robert De Niro in "Dirty Grandpa" Ben Stiller in "Zoolander 2" Schlechteste Schauspielerin Becky Turner in "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" Megan Fox in "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" Tyler Perry in "Boo! A Madea Halloween" Julia Roberts in "Mother's Day – Liebe ist kein Kinderspiel" Naomi Watts in "Die Bestimmung – Allegiant" und in "Shut In" Shailene Woodley in "Die Bestimmung – Allegiant" Schlechtester Nebendarsteller Jesse Eisenberg in "Batman v Superman: Dawn of Justice" Nicolas Cage in "Snowden" Johnny Depp in "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln" Will Ferrell in "Zoolander 2" Jared Leto in "Suicide Squad" Owen Wilson in "Zoolander 2" Schlechteste Nebendarstellerin Kristen Wiig in" Zoolander 2" Julianne Hough in "Dirty Grandpa" Kate Hudson in "Mother's Day – Liebe ist kein Kinderspiel" Aubrey Plaza in "Dirty Grandpa" Jane Seymour in "Fifty Shades of Black" Sela Ward in "Independence Day: Wiederkehr" Schlechtestes Leinwandpaar Ben Affleck & sein ziemlich bester Feind Henry Cavill in "Batman v Superman" Jegliche Kombination aus zwei ägyptischen Göttern und Menschen in "Gods of Egypt" Johnny Depp & sein ekelerregendes Outfit in "Alice im Wunderland 2" Die Besetzung von einst angesehenen Schauspielern in "Verborgene Schönheit" Tyler Perry und die immer gleiche, alte Perücke in "Boo! A Madea Halloween" Ben Stiller & sein ziemlich unlustiger Freund Owen Wilson in "Zoolander 2" Schlechteste Neuverfilmung oder Fortsetzung Batman v Superman: Dawn of Justice Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln Fifty Shades of Black Independence Day: Wiederkehr Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows Zoolander 2 Schlechteste Regie Dinesh D’Souza &Bruce Schooley für "Hillary's America" Roland Emmerich für "Independence Day: Wiederkehr" Tyler Perry für "Boo! A Madea Halloween" Alex Proyas für "Gods of Egypt" Zack Snyder für "Batman v Superman: Dawn of Justice" Ben Stiller für "Zoolander 2" Schlechtestes Drehbuch Batman v Superman: Dawn of Justice Dirty Grandpa Gods of Egypt Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party Independence Day: Wiederkehr Suicide Squad The Razzie Redeemer Award Mel Gibson

Während viele Fans des DC-Spektakels gleich wieder nach DC-Bashing rufen (man beachte aber, dass "Suicide Sqad" nur zwei mal nominiert wurde), muss man sich im Hinblick auf die Konkurrenz aber tatsächlich fragen, ob "Batman v Superman: Dawn of Justice" die vielen Himbeeren verdient hat. Am gerechtfertigsten ist wohl der Schmähpreis in der Drehbuch-Kategorie, aber in den anderen Kategorien könnte man über die Wahl diskutieren. Wie steht ihr dazu? Welche Entscheidung könnt ihr überhaupt nicht nachvollziehen? Lasst uns doch einen Kommentar dazu da!