Spiele-Charts Deutschland: For Honor, Die Sims 4 & Halo Wars 2 an der Spitze

Die wöchentlich vom Marktforschungsinstitut GfK Entertainment ermittelten Game-Charts für Deutschland sind da. In der vergangenen Woche konnte For Honor Platz 1 bei den drei wichtigsten Plattformen hierzulande erklimmen - also PC, PS4 und Xbox One. Verteidigen konnte For Honor diese Position allerdings lediglich auf Sonys Heimkonsole, dort gefolgt von Resident Evil 7: Biohazard. Auf PC und Xbox One belegt For Honor dieses Mal lediglich noch Platz 2 hinter Die Sims 4 beziehungsweise Halo Wars 2.

Namhafte Neuerscheinungen gab es im Erhebungszeitraum der Deutschland-Charts nicht. Das sieht in diesen Tagen anders aus. Als sicher gelten kann wohl, dass Horizon: Zero Dawn in der kommenden Woche For Honor den Platz 1 der PS4-Charts abnehmen dürfte. Falls GfK Entertainment künftig auch Verkäufe von Nintendo-Switch-Spielen erfassen sollte, steht der erste Spitzenreiter sehr wahrscheinlich auch bereits fest: Es dürfte sich um The Legend of Zelda: Breath of the Wild handeln. Die beiden Exlusivtitel sind inzwischen im Handel erhältlich und kommen bei Spielern und Presse überragend gut an.