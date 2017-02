Vampire: The Masquerade: Neuer Mobile-Ableger für iOS, Android und Steam

Fans der Vampire: The Masquerade-Reihe dürfen sich auf einen neuen Mobile-Ableger freuen, der kürzlich für iOS, Android und Steam erschienen ist. Das Spiel mit dem Namen "We Eat Blood And All Our Friends Are Dead" erzählt die Geschichte ausschließlich in Textnachrichten, die über ein digitales Smartphone angezeigt werden. Die meisten Antworten werden für euch vom Computer übernommen, allerdings erhaltet ihr auch manchmal die Möglichkeit, eine Auswahl zu treffen. Dabei kann auch die falsche Wahl getroffen werden, die dann Konsequenzen für das laufende Abenteuer haben wird.

Im sogenannten "World of Darkness Preludes: Vampire and Mage"-Paket von Publisher White Wolf Entertainment befindet sich zudem ein ähnliches SMS-basiertes Spiel der Mage: The Ascension-Reihe. Beide interaktiven Geschichten wurden von Autorin Sarah Horrocks geschrieben und von Zak Smith illustriert. Bereits im Jahr 2015 übernahm Publisher Paradox Interactive die Rechte der World of Darkness-Serie von CCP. Anfang 2017 kündigte Paradox einen neuen Ableger von Werewolf: The Apocalypse für PC und Konsolen an. Ein Release wurde hier jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Quelle: Eurogamer