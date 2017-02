Valve: Portal-Autor verlässt das Unternehmen

Der Autor Erik Wolpaw hat seinen Arbeitgeber Valve nach mehr als einem Jahrzehnt Angehörigkeit verlassen. Wolpaw arbeitete während seiner Karriere an zahlreichen beliebten und erfolgreichen Titeln aus dem Haus, darunter auch Portal, Portal 2 sowie den zwei Add-ons zu Half-Life 2. Auch bei anderen Valve-Spielen wie Left 4 Dead und Counter-Strike: Global Offensive taucht der Autor und Schriftsteller in den Credits auf. Die Team Fortress-Comics gehen ebenso auf sein Konto, genau so wie er als Co-Autor an Double Fines Adventure Psychonauts beteiligt war, welches den Game Developers Choice Award in der Kategorie für bestes Schreiben im Jahr 2006 abräumte. Auch bestätigte Wolpaw 2015 seine Mitarbeit an Psychonauts 2, das im Spätjahr 2018 erscheinen soll. Nachdem bereits Autoren-Kollege Marc Laidlaw im Januar 2016 Valve verlassen hat, folgt ihm nun eine weitere Größe der Branche.

Ob Wolpaw Valve wegen Problemen mit Kollegen verlässt, ist unbekannt. Anscheinend ist dem aber nicht so, denn der Autor äußerte sich auf Anfrage von Polygon folgendermaßen zu der Sache: "Ich werde nach Cleveland zurückziehen und dort im Saftladen meiner Nichte arbeiten." Mit "Saftladen" ist hier wirklich ein Laden gemeint, der Saft verkauft und nicht der Begriff, der abfällig Geschäfte bezeichnet, die minderwertige Waren führen oder einen schlechten Ruf genießen. Viele Fans sehen den Abgang von Wolpaw als bedeutend an und betrauern diesen Umstand. Immerhin war er einer der führenden Köpfe in der Firmengeschichte, wenn es um fesselnde Geschichten ging.

