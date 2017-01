Schnäppchen • Birthday-Sale bei Caseking (u. a. Zotac GTX 1060 AMP 319,90€, Gigabyte Geforce GTX 1070 OC Windforce 414,90€, GTX 1080 G1 Gaming 661,90€) • Blu-rays für je 5,55€ (u. a. Der Marsianer, The Hateful 8, Interstellar, Django Unchained, London Has Fallen, Olympus Has Fallen) [Anzeige]

Im Reddit-Forum finden regelmäßig sogenannte AMA-Fragerunden ("Ask me anything") mit berühmten Persönlichkeiten statt, bei denen Fans und andere Interessierte die Möglichkeit haben, ihre Frage an den jeweiligen Prominenten zu stellen und eine Antwort zu erhalten. Um Punkt 0 Uhr in der Nacht vom 17. auf den 18. Januar 2017 wird nun Valve-CEO Gabe Newell an einem AMA auf Reddit teilnehmen. Die Fragerunde wird im Forum "The_Gaben" stattfinden, wie der Subreddit-Moderator Jedi Burrell bestätigt hat. Man darf davon ausgehen, dass sich ein großer Teil der Fragen rund um Spiele-Reihe Half-Life drehen wird. Aber auch das zuletzt veröffentlichte Update 7.0 für Dota 2 könnte zum Gesprächsthema am Mittwoch werden.

16.01.2017 um 17:55 Uhr Gabe Newell - CEO von Valve - wird in der Nacht vom 17. auf den 18. Januar 2017 an einem "Ask me anything" im Reddit-Forum teilnehmen und sich den Fragen der Fans stellen. Man darf gespannt sein, wie detailliert er über lange erwartete Spiele wie Half-Life 3 sprechen wird.

Reddit: Valve-CEO Gabe Newell stellt sich einem "Ask me Anything" auf Reddit

