Until Dawn: So sah die ursprüngliche Fassung für die PS3 aus

Until Dawn von Entwicklerteam Supermassive Games war ursprünglich als Exklusiv-Titel für Sonys PlayStation 3 angekündigt. Aufgrund vieler Verschiebungen wurde das Horrorspiel dann jedoch für PlayStation 4 veröffentlicht. Spielerisch setzte die PS3-Fassung von Until Dawn voll und ganz auf die Unterstützung von PlayStation Move. Die verschiedenen Charaktere wurden zudem nicht in der heute bekannten Third-Person-, sondern in der First-Person-Perspektive bewegt. Der YouTube-Kanal von PtoPOnline hat nun ein 40-minütiges Video hochgeladen, das einen Einblick in den PS3-Prototypen von Until Dawn gibt und die Unterschiede zur heutigen PlayStation 4-Version deutlich macht.



In dieser frühen Version des Horror-Spiels waren die Charaktere der Schauspieler Rami Malek sowie Peter Stormare noch nicht für das Spiel vorgesehen. Charaktere hätten im Verlauf der Geschichte auch nicht je nach Handlungsverlauf sterben oder überleben können, wie es in der finalen Fassung von Until Dawn der Fall war. Die grundlegende Handlung soll sich jedoch nur in wenigen Details von der finalen Version unterschieden haben. Weitere Meldungen zu Until Dawn findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Eurogamer