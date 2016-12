Unknown Realm: The Siege Perilous richtet sich vor allem an Nostalgiker, die mit einem C64 und der Ultima-Serie aufgewachsen sind. Entsprechend präsentiert sich das Rollenspiel im 8-Bit-Look. Strichmännchen und wenig Farben bestimmen das Bild, weswegen viel des Abenteuers in der Fantasie abläuft.

Ihr bereist eine große, offene Spielwelt - entweder zu Fuß oder mit dem Schiff. Ihr stellt euch eine Party aus Helden zusammen und kämpft in taktischen Rundenkämpfen gegen Monster. NPCs schicken euch aus, um Quests zu erledigen. Ab und zu erwarten euch Minigames, beispielsweise, wenn ihr angeln wollt. Allerdings bietet das RPG auch einige Features, die man von moderneren Spielen kennt. Darunter ein Tagebuch, eine Automap, Zwischensequenzen und ein schlankes Benutzerinterface.

Über eine Kickstarter-Kampagne will das Indie-Studio Stirring Dragon Games bis zum 19. Januar 65.536 US-Dollar einnehmen. Wer sich über diesen Betrag wundert, diese Zahl ist eine Hommage an die Heimcomputer aus den 1980er Jahren. Diese konnten damals 65.536 Bytes (64k) adressieren. Eine weitere Hommage an diese Zeit stellt der Umstand dar, dass Unknown Realm: The Siege Perilous auch für den C64 erscheinen soll.

Schon jetzt konnten die Entwickler über 60.000 US-Dollar mit der Kickstarter-Kampagne erreichen. Es dürfte also kein Problem sein, den gewünschten Betrag bis zum 19. Januar 2017 zusammen zu bekommen. Erscheinen soll das Rollenspiel im Dezember 2017 für PC und C64.

