Unforgettable - Tödliche Liebe: Katherine Heigl als rachsüchtige Ex im ersten Trailer

18.02.2017 um 09:00 Uhr Tessa ("Die nackte Wahrheitt"-Star Katherine Heigl) leidet immer noch darunter, dass ihre Ehe gescheitert ist. Ex-Mann David ("The Finder"-Star Stults) jedoch ist über die Trennung längst hinweg und beginnt sich ein Leben mit seiner neuen Verlobten Julia ("Marvel's Daredevil"-Star Rosario Dawson) aufzubauen. Damit zieht Julia nicht nur in das Haus, das Tessa und David gemeinsam bewohnt haben, sondern sie mischt sich auch ins Leben ihrer gemeinsamen Tochter Lilly ein. Tessas Eifersucht steigert sich bald zur Besessenheit: Sie schreckt vor nichts zurück, um Julias & Davids Traum vom gemeinsamen Glück in den ultimativen Albtraum zu verwandeln. Denise Di Novis Thriller "Unforgettable - Tödliche Liebe" startet am 27. April 2017 in den Kinos.

