Underworld Ascendant: ​Inoffizeller Ultima Underworld Nachfolger kommt gut voran

Vom Rollenspiel Underworld Ascendant hat man schon eine Weile nichts mehr gehört. Die Entwickler bei Otherside Entertainment arbeiten aber sehr hart am Spiel und sind fast soweit, einen sogenannten "Vertical Slice" zu demonstrieren, einen Querschnitt durch das Spiel, der alle Systeme in einem "echten" Level zeigen soll.

Dabei handelt es sich um das zweite Level des Spiels, in welchem ihr versuchen müsst, in die Stadt Marcaul zu gelangen, wo die Echsenmenschen leben. Diese lassen aber niemanden in ihr Domizil, es sei denn, er kann die Herausforderung von Ishtass meistern. Wie ihr diese angeht, bleibt euch dank der Improvisation Engine selbst überlassen. Diese Engine wird euch verschiedene Herangehensweisen und Lösungen ermöglichen, ohne euch diese vorzugeben. Ihr könnt die Herausforderung dann entweder durch Kampf, Magie, Cleverness oder Schleichen lösen. Beispielsweise ist es möglich, die Echsenmenschen zu manipulieren oder einfach gegen den monströsen Mind Crippler zu kämpfen.

Momentan werden auch die Designs für einige wichtige Charaktere und Objekte festgelegt sowie der Look des Levels finalisiert. Hierbei spielt vor allem die Beleuchtung eine wichtige Rolle. Zudem finden Arbeiten an den Skills, dem Kampfsystem, dem Schleichen und den Zaubersprüchen statt. Ebenso wurden erste Sprachaufnahmen mit dem Synchronsprecher Stephen Russell durchgeführt, welcher Spielern vielleicht als die englische Stimme von Garrett in Thief, Nick Valentine in Fallout 4 und Corvo in Dishonored 2 bekannt ist. In Underworld Ascendant verkörpert er den Geist von Sir Cabirus, der schon in Ultima Underworld eine wichtige Rolle spielte.

Ein Releasetermin für Underworld Ascendant steht aktuell noch nicht fest. Als Plattform ist bisher nur der PC geplant.

