Die Arbeiten am aktuellen Entwurf des Drehbuchs zum Uncharted-Kinofilm sind offenbar abgeschlossen, wie aus einem Instagram-Posting von Autor Joe Carnahan hervorgeht. "Jetzt beginnt die richtige Arbeit", ergänzt der Drehbuchautor und meint damit wohl die anstehende Verfilmung. "Sollte es in Hollywood derzeit ein cooleres Action-Drehbuch geben, will ich es sofort lesen. Das Teil hier ist eine Bestie", fügt Carnahan seinem Instagram-Posting hinzu. Bereits zuvor versuchten sich mehrere Autoren am Skript zur Uncharted-Verfilmung, darunter Mark Boral (Im Tal von Elah) und David O. Russel (American Hustle).

Die Gerüchte, Joe Carnahan (The Grey - Unter Wölfen) würde nicht nur das Drehbuch zu Sonys Videospielverfilmung beisteuern, sondern anschließend auch auf dem Regiestuhl Platz nehmen, hielten sich lange. Allerdings wurde im Oktober 2016 bekannt, dass Shawn Levy (Nachts im Museum) die Rolle als Regisseur übernimmt. Derzeit scheint es allerdings noch an Haupt- und Nebendarstellern zu fehlen. Zuletzt war beispielsweise Mark Wahlberg als Schauspieler von Protagonist Nathan Drake im Gespräch. Im Dezember des vergangenen Jahres erklärte der Schauspieler allerdings, nicht mehr in das Projekt involviert zu sein.

Der Uncharted-Kinofilm sollte bisherigen Planungen zufolge am 30. Juni 2017 in den Kinos anlaufen. Allerdings hat Sony den Veröffentlichungstermin von seiner Release-Liste gestrichen. Einen neuen Kinostart für die Verfilmung um den Abenteurer Nathan Drake nannte das Studio bislang nicht. Weitere Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zum Uncharted-Film.

Quelle: Kotaku

