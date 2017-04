02:52

Uncharted: The Lost Legacy - Story-Trailer mit Release-Termin Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D73606%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1225435%26product%5Fid%3D258077%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]73606[/ctecvideo]

Uncharted: The Lost Legacy - Story-Trailer mit Release-Termin

16.04.2017 um 17:15 Uhr Entwickler Naughty Dog hat einen neuen Story-Trailer zum kommenden Uncharted: The Lost Legacy veröffentlicht. Das Video zeigt ein Gespräch zwischen den beiden Protagonisten Chloe und Nadine, die in Indien auf der Suche nach dem "Stoßzahn der Ganesha" sind. Zudem gab das Team den offiziellen Release-Termin des Abenteuers bekannt. Demnach steht Uncharted: The Lost Legacy ab dem 23. August 2017 für einen Preis von 39,99 Euro zur Verfügung.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel Uncharted: The Lost Legacy - Story-Trailer & Release-Termin.

Mehr zu Uncharted 4: A Thief's End findet ihr auf unserer Themenseite.