Uncharted: ​The Lost Legacy soll ruhiger und geerdeter werden

Mit Uncharted: The Lost Legacy wird der Entwickler Naughty Dog das voraussichtlich vorerst letzte Abenteuer der Uncharted-Reihe veröffentlichen - einen ersten, umfangreichen Gameplay-Trailer gab es bereits Ende des vergangenen Jahres. Doch während Uncharted 4: A Thief's End eine breit gefächerte, erdumspannende Geschichte erzählt, möchte das Studio mit der Standalone-Erweiterung in diesem Jahr wohl doch deutlich kleinere Brötchen backen. Naughty Dogs Game Director Kurt Margenau ließ nämlich im Interview mit Game Informer verlauten, dass sich The Lost Legacy stärker auf seine Charaktere fokussieren, und auch nur an einem einzigen Schauplatz spielen soll.

Die Geschichte soll sich so stark auf die Protagonistin Chloe Frazer konzentrieren, und ihre Beziehung zu ihrer Partnerin Nadine Ross behandeln. Dies soll möglich sein, weil die Geschichte als Ganzes diesmal wesentlich "geerdeter" und "subtiler" sein soll, so Margenau. Naughty Dog wolle das nehmen, wofür Uncharted beliebt ist, es etwas komprimieren und dem Ganzen einen eigenen Stempel aufdrücken. Trotzdem soll es auch in The Lost Legacy weiterhin diese spaßigen Action-"Setpieces" geben, für die Uncharted bekannt ist - Actionfans sollen also trotzdem auf ihre Kosten kommen. Für weitere Informationen zu Uncharted: The Lost Legacy haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite zu Uncharted 4: A Thief's End im Auge.

Quelle: Game Informer via Dualshockers