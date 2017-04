Alle Fans des Multiplayer-Modus von Naughty Dogs Action-Adventure Uncharted 4: A Thief's End aufgepasst: Mit dem rund 5 GB großen Update 1.22.068 erhaltet ihr die neue Map "Treasury".

Treasury führt euch zurück in die Piratenstadt Libertalia. Es erwartet euch dort heiße Multiplayer-Action und eine spannende Schatzjagd. Mit einem neuen Video stellen euch die Entwickler die Karte genauer vor. Außerdem startete am 3. April die Ranked Season 5, bei der ihr drei Stunden lang spielen müsst, um es in die Rangliste zu schaffen. Ebenso fanden einige Bugfixes ihren Weg in das Spiel.

Hier die (englischen) Patch-Notes des Updates 1.22.068:

New Map - Treasury

Ranked Season 5 Starts April 3rd

Players are now required to play 3 hours before posting stats to the leaderboards

Top 500 players on Leaderboards have been temporarily removed to clear out low-playtime players. If you were in this group, playing one match will re-post your stats for that game mode

Fixed an issue with shell ejection for the Type 95

Fixed an issue with the INSAS gun strap

Fixed issues with silencers showing up on pistols during some taunts

Fixed missing audio filter on Sci-Fi Helmet

Updated 180-degree roll jump speed to match that of the 180-degree turn jump

Quelle: Website von Uncharted 4