Permadeath, liebevoll animierte Pixelgrafik und knackige Hack&Slay-Action wie bei Diablo - und das alles aus Deutschland? Ja, sowas gibt's: Mit UnDungeon hat das Düsseldorfer Studio Laughing Games auf Kickstarter knapp 50.000 Dollar eingesammelt und steht somit kurz vor dem Erreichen seines Crowdfunding-Ziels. Das Spiel basiert auf einem abgefahrenen Science-Fiction-Konzept: In UnDungeon kollidieren sieben unterschiedliche Welten nebeneinander und ihr kämft in der Rolle eines von sieben höchst speziellen Charakteren gegen Monster. Und anderem stehen ein schwebender Alien mit Psi-Kräften, ein magisch begabtes kleines Mädchen und eine grüne Schleimkreatur zur Wahl.

UnDungeon: Erfolgreiche Kickstarter-Kampagne mit Hilfe von Square Enix - Deutsches Action-RPG samt Permadeath (7) Quelle: Laughing Games In UnDungeon scheut ihr euren Helden mit der Maus durch abgedrehte, wunderschön gestaltete 2D-Welten und klickt Widersacher tot. Eine Permadeath-Funktion erlaubt keine Fehler: Gibt der Held den Löffel ab, heißt es Game Over. Die Kombination der Levels und deren Layout wird bei jedem Spielstart neu zusammengewürfelt - auch bei UnDungeon kommt das Zufallssystem der prozeduralen Generierung zum Einsatz. Zwar sind ähnlich wie bei FTL: Faster Than Light und Nuclear Throne all eure Spielfortschritte nach dem virtuellen Tod weg, ihr schaltet durch eure Erfolge aber immerhin neue Helden permanent frei.

UnDungeon hat noch keinen genauen Release-Termin, die Kickstarter-Webseite lässt jedoch auf Januar 2018 schließen - dann sollen die Belohnungen für eifrige Spender versandt werden. Vorerst ist nur ein PC-Release mit Linux- und Mac-Adaptionen geplant; Konsolen-Fassungen von UnDungeon für Playstation 4 und Xbox One sind Stretchgoals.

Kurios: Obwohl Publisher Square Enix das deutsche Team UnDungeon mit seiner Indie-Initiative Square Enix Collective unterstützt, ist davon auf der Kickstarter-Seite nichts zu lesen. Square Enix gibt in diesem Fall nach eigenen Angaben nur Hilfestellung bei der Verwaltung der Crowdfunding-Kampagne - anders als beim Puzzlespiel The Turing Test, wo das Unternehmen als Publisher auftrat.