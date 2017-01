UNO: Ubisoft veröffentlicht das beliebte Kartenspiel für PC

Mit dem Start des Online-Kartenspiels UNO könnt ihr dieses beliebte Gesellschaftsspiel nun auch am PC erleben. Die Regeln orientieren sich dabei am Original. Der Reihe nach legen die Spieler jeweils eine Karte mit derselben Farbe oder Zahl passend zur obersten Karte des Stapels ab und versuchen, so schnell wie möglich, alle ihre Karten los zu werden. Über die Online- und Social-Features sucht ihr euch Mitspieler und unterhaltet euch mit diesen über einen Sprach-Chat. Zudem könnt ihr versuchen, euch in die wöchentlichen und globalen Bestenlisten zu spielen.

Neue Regeln und interessante Variationen bringen Kartenpakete basierend auf den Ubisoft-Marken Just Dance und Rayman mit sich. Die Karten zu Just Dance ermöglichen euch starke Effekte in einem coolen Spielraum voller pulsierender Rhythmen. Ihr könnt über Aktionskarten die Rundengeschwindigkeit verlangsam und Vorteile aus der Führung eines anderen Spielers ziehen. Die Karten zu Rayman dagegen ermöglichen es euch, eure Führung geheim zu halten, Karten von den Gegnern zurückzuschlagen oder die Hand der Gegenspieler durcheinander zu bringen.

Das Spiel zu UNO könnt ihr euch sofort digital für PC herunterladen.