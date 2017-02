Ubisoft: Finanzbericht zeigt steigende Spielerzahlen in The Division

Im Finanzbericht über das 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2016-2017 zeigt Publisher Ubisoft einige interessante Zahlen.

Laut Geschäftsführer Yves Guillemot wächst die Community stetig und schnell an. Die Zahl der monatlich aktiven User stieg gegenüber dem Vorjahr um 33 Prozent und das Actionspiel Tom Clancy's Rainbow Six Siege konnte mit 15 Millionen registrierten Usern einen neuen Rekord bei den Spielerzahlen erreichen.

Auch das Comeback des Online-Shooters The Division wird positiv erwähnt. Die Anzahl der täglich aktiven Spieler stieg Ende Dezember 2016 um über 152 Prozent an. Dies führte zu einem neuen Rekord bei den Verkäufen im dritten Geschäftsquartal des Unternehmens. Was Watch Dogs 2 angeht, so gesteht Ubisoft einen nicht ganz so starken Verkaufsstart ein, wie man sich das erhofft hatte. Doch die Verkaufszahlen würden nun langsam anziehen. Dafür verkauft sich das Wintersport-Spiel Steep besser als erwartet. Der Release des humorvollen Rollenspiels South Park: The Fractured But Whole ist jetzt für einen Zeitraum zwischen dem 1. April 2017 und dem 31. März 2018 geplant. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Die Verkäufe im dritten Geschäftsquartal lagen mit 529,9 Millionen Euro etwas unter den 561,8 Million Euro des dritten Quartals 2015-16, was mitunter daran liegt, dass South Park: The Fractured But Whole nun später als geplant erscheint. Für das vierte Geschäftsquartal 2016-2017 rechnet Ubsoft mit Verkäufen zwischen 644,0 Millionen und 684,0 Millionen Euro und damit einer Steigerung gegenüber den 624.9 Millionen Euro des vierten Quartals 2015-16. Dies schreibt das Unternehmen den kommenden Veröffentlichungen wie For Honor, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Just Dance 2017 für Nintendo Switch, das Steep Alaska-Addon, die Operation-Velvet-Shell-Erweiterung von Tom Clancy's Rainbow Six Siege, die The Last Stand Erweiterung für The Division und DLCs für Watch Dogs 2 zu.

Zum Start des Kinofilms Assassin's Creed erklärt Ubisoft, dass die Einnahmen schon jetzt die Marke von 213 Millionen US-Dollar überschritten hätten und der Streifen die siebterfolgreichste Verfilmung eines Computerspiels darstellt. Der Start in China und Japan steht noch aus.