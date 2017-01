Ubisoft hat heute sein vorläufiges Lineup für Nintendo Switch bekannt gegeben. Wirkliche Neuankündigungen befinden sich allerdings nicht darunter. Just Dance 2017, Steep und Rayman Legends sind durch die Bank, mitunter sogar schon seit mehreren Jahren, für andere Plattformen erhältlich. Das hochgelobte Jump'n'Run Rayman Legends von Stardesigner Michel Ancel erscheint "in Kürze", immerhin als überarbeitete Definitive Edition. Schaut euch weiter unten das Video mit dem sympathischen Serienschöpfer an, der parallel übrigens auch am gerüchteweise sogar Switch-exklusiven Beyond Good & Evil 2 arbeitet.

Die Switch-Version von Just Dance 2017 bietet mit "How Deep Is Your Love" von Calvin Harris & Disciples einen exklusiven Track. Außerdem haben alle Käufer dieser Fassung drei Monate kostenlosen Zugang zu Just Dance Unlimited, dem Abo-basierten Streaming-Dienst, der mehr als 200 zusätzliche Songs bereithält und Zugang zu exklusiven Titeln sowie neuen Inhalten bietet, die ständig hinzugefügt werden. Just Dance 2017 wird pünktlich zum Launch von Nintendo Switch am 3. März im Handel erhältlich sein.

Ob das auch für den Switch-Port von Steep gilt, bleibt abzuwarten. Das seit einigen Wochen für andere Plattformen erschienene Extremsportspiel wurde von Ubisoft nämlich ebenfalls für Nintendos Konsolen-Neuling angekündigt. Infos über etwaige Exklusiv-Inhalte liegen nicht vor. Das Trio soll nur den Anfang sein. Ubisoft will mehr Informationen über weitere Projekte für Nintendo Switch zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen. Neben dem bereits erwähnten Beyond Good & Evil 2 könnte hier das bislang nur als Gerücht existierende Mario-Rollenspiel Invasion of the Rabbids gemeint sein. Alle weiteren Details zur Enthüllung von Nintendo Switch am heutigen Morgen findet ihr unter dem Link.