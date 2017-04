Ubisoft: Neues Studio wird in Berlin gegründet

Ubisoft hat heute bekannt gegeben, dass noch in diesem Jahr ein Studio in Berlin gegründet wird. In Deutschland befinden sich bereits in Düsseldorf und Mainz ein Ableger des französischen Entwicklers. Noch im ersten Jahr möchte das Berliner Studio bis zu 50 Mitarbeiter einstellen, die bei der Produktion von AAA-Spielen helfen. Der Standort in der Hauptstadt wird zu Ubisoft Blue Byte gehören und damit auch zum globalen Ubisoft-Studionetzwerk. Ein offizielles Datum für die Eröffnung steht noch nicht fest.

Benedikt Grindel (Studio Manager bei Ubisoft Blue Byte) sagt zum Berliner Studio: "Ich freue mich sehr, dass wir ein neues Studio in Berlin eröffnen. Es wird Zeit, dass in Deutschland mehr Großproduktionen entstehen, die international erfolgreich sind und Millionen von Spielern faszinieren. Mit der Expansion nach Berlin können wir Ubisoft Blue Byte weiter ausbauen, um Spiele 'Made in Germany' nach vorne zu bringen." Das Studio wird mit den anderen deutschen Ablegern zusammenarbeiten und an den Marken Die Siedler und Anno werkeln. Allerdings sollen auch Inhalte für For Honor und Rainbow Six Siege entstehen. Zur Ankündigung hat Ubisoft zudem ein kurzes Video veröffentlicht.



Das Berliner Studio ist jedoch nicht die einzige Erweiterung, die der französische Entwickler in 2017 vornehmen wird. So entsteht auch am Standort Bordeaux ein neues Ubisoft Studio. Weitere Meldungen zu Ubisoft findet Ihr auf unserer Themenseite.