Twitch: Spiele können bald über die Plattform gekauft werden

Mit dem kommenden Feature "Get it on Twitch" will es die Livestreaming-Plattform Spielern ermöglichen, sich Computerspiele direkt kaufen zu können.

Ab diesem Frühjahr können alle, die sich gern Livestreams anschauen, die gezeigten Spiele direkt über Twitch bestellen. Durch den Kauf unterstützt ihr dann auch euren Lieblings-Streamer und erhaltet sogar noch Twitch-Truhen mit exklusiven Twitch-Inhalten dazu. Direkt im Stream wird dann ein Icon eingeblendet, auf das ihr Klicken könnt, um das gezeigte Spiel zu kaufen. Dies gilt aber nicht nur für die Spiele an sich, sondern auch für Ingame-Inhalte, welche ebenfalls mit wenigen Klicks gekauft werden können.

Ein Streamer, der an diesem Programm teilnimmt, bekommt dann pro auf diese Weise verkauftem Spiel einen Anteil von 5 Prozent an den Einnahmen. Jeder Einkauf von mehr als 4,99 Dollar bringt euch zusätzlich eine der bereits erwähnten Twitch-Truhen ein. In diesen findet ihr dann unter anderem Emotes, eine Chat-Medaille oder Bits. Bits können beispielsweise dazu genutzt werden, den Streamern Spenden zukommen zu lassen.

Wer ein Spiel über Twitch kauft, der kann dies über den Twitch Laucher oder über einen anderen Dienst wie Uplay herunterladen und spielen. Als Partnerunternehmen, welche ihre Spiele auf diese Weise direkt zum Start des Programms in diesem Frühling anbieten werden, gehören Ubisoft, Telltale Games, Digital Extremes, Hi Rez Studios, Double Fine Games, Fred Wood, 11Bit, Jackbox Games, tinyBuild, Raw Fury, Devolver Digital, Gambitious, Trion Worlds, Blue Mammoth Games, iNK Stories, Versus Evil, Proletariat, Paradox Interactive, Vlambeer und Campo Santo.

Was haltet ihr von der Möglichkeit, Spiele direkt über Twitch kaufen zu können?

Quelle: Twitch Blog