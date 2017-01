Unter anderem weil ein 24-Jähriger einem bekannten deutschen YouTuber die Feuerwehr ins Haus schickte, muss er nun einige Jahre ins Gefängnis. In den USA ist das sogenannte "Swatting", also das absichtliche Auslösen von Fehlalarmen bei Polizei, Feuerwehr oder gar eben auch Swat-Teams, schon seit Jahren ein bekanntes Problem, das Internet-Streamer, aber etwa auch große Hollywood-Stars immer wieder heimsucht.

In Deutschland musste im Sommer 2015 der YouTuber Rainer Winkler dran glauben, der im Internet unter dem Synonym "Drachenlord" agiert, eine ironische Fanschar um sich versammelt und quasi permanent von seiner Zuschauerschaft gemobbt wird. Einer dieser zweifelhaften Fans, der 24-jährige Alexander S., ging dabei offenbar so weit, einen Einsatz bei der Feuerwehr auszulösen - diese traf während eines Livestreams von Winkler bei dessen Haus ein, bereit, einen Brand zu löschen.

S. wurde überführt, zeichnet neben dem "Missbrauch von Notrufen" tatsächlich noch für weitere Delikte wie etwa Bedrohung oder Störung des öffentlichen Friedens verantwortlich, und muss sich trotz eines Geständnisses vor Gericht nun auf eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und fünf Monaten einstellen. Tatsächlich soll es nicht nur um diesen einen "Swatting"-Fall gegangen sein, sondern um gleich vier - nur der eine soll jedoch tatsächlich einen Einsatz zur Folge gehabt haben.

Die Sache stellt in Deutschland einen Präzedenzfall dar, der den Umgang mit der deutschen Justiz mit Aktionen wie diesen demonstriert. Dass das Strafmaß dabei relativ hoch angesetzt ist, erklärte Friedrich Weitner, Leiter der Justizpressestelle des des OLG Nürnberg gegenüber der Seite Motherboard: "Das ist sicherlich keine Bagatelle", so Weitner - falsche Notrufe könnten die herbeigerufenen Kräfte andere Einsätze verpassen lassen oder dazu führen, dass Opfer des Swattings verletzt werden. In solchen Fällen könne das Strafmaß sogar noch höher ausfallen.

