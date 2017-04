Twitch bietet ab sofort die Funktion an, direkt über die Streaming-Plattform unterschiedliche Videospiele und Ingame-Gegenstände zu kaufen. Unter dem Titel "Get it on Twitch" wurde das Feature bereits im vergangenen Februar 2017 angedeutet. Aktuell stehen insgesamt 50 PC-Spiele und mehrere Spielinhalte zur Verfügung. Mit Einkäufen könnt ihr zudem einen Streamer eurer Wahl unterstützen. Bei einer Partnerschaft mit Twitch erhält der jeweilige Broadcaster insgesamt 5 Prozent der Einnahmen - 70 Prozent gehen an das entsprechende Entwicklerteam und die restlichen 25 Prozent an Twitch.

Alle Käufe ab einem Betrag von 4,99 US-Dollar werden mit einer speziellen Twitch-Truhe belohnt. Darin befinden sich zufällig ausgewählte Inhalte für euren Account auf Twitch. Dabei handelt es sich um exklusive Emotes, Chat-Abzeichen oder Bits für die Cheering-Funktion. Passend zum Start der neuen Shop-Option veranstaltet Twitch zudem ein besonderes Gewinnspiel, bei dem Spieler Gaming- und Streaming-Zubehör gewinnen können. Für die Aktion sind automatisch alle Zuschauer registriert, die mindestens eine Twitch-Truhe geöffnet haben. Bis Ende April werden jede Woche insgesamt vier Gewinner ausgewählt. Weitere Details zum Gewinnspiel und der neuen Kauf-Funktion findet Ihr im Twitch-Blog.

Quelle: Twitch