Twitch will Streamern erlauben, kostenpflichtige Kanal-Abos (englisch "paid subscriptions") einzuführen - künftig sollen Zuschauer entweder 10 und 25 US-Dollar bezahlen; für den Preis erhalten sie exklusive Premium-Features. Dies geht aus einer geleakten E-Mail hervor, die derzeit die Runde in der Community macht; eine Bestätigung seitens Twitch steht noch aus. Demnach sollen interessierte Streamer noch im April beim Beta-Test mitmachen, um sich "ein geregeltes Einkommen bei Twitch" zu sichern.

Eine angeblich geleakte E-Mail soll die Abonnement-Pläne der Video-Streamer-Plattform Twitch offenlegen. Quelle: reddit.com Neben den Einnahmen lockt Twitch mit exklusiven Emotes, die Kanal-Betreiber für ihre Abonnenten freischalten können. Demnach erhalten Streamer schneller Zugriff auf höherstufige Emotes, wenn sie viele Bezahl-Abos vorweisen können. Ihr Twitch-Rang steigt mit jedem 9,99-Dollar-Abo um zwei Subscribe-Zähler, ein 24,99-Dollar-Abo ist sogar sechs "normale" Zuschauer wert. Die Kunden sollen für ihr Geld die Möglichkeit erhalten, beim Abschluss ihres Abos eine persönliche Nachricht an ihren Lieblingsstreamer zu verfassen.

Sollte sich das Gerücht als wahr erweisen, dürfte Twitch mit dem Abo-Modell auf die steigenden Zahlen von seperaten Patreon-Kampagnen vieler Streamer reagieren - vermutlich zwackt der Konzern bei den angeblich geleakten Kanal-Abos eine kleine Gebühr für sich ab. Was meint ihr? Würdet ihr 25 Dollar oder Euro für einen einzelnen Twitch-Streamer bezahlen? Habt ihr in der Vergangenheit vielleicht schon mal eine Einmalzahlung auf Twitch getätigt und wie hoch war euer Spendenbetrag? Schreibt es uns in den Kommentaren.

Quelle: PCGamer.com