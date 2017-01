Twitch: Erste Informationen zur TwitchCon 2017 bekannt gegeben

Die Streaming-Plattform Twitch hat die ersten Informationen zur kommenden TwitchCon 2017 bekannt gegeben. Demnach findet das bisher dritte Community-Event rund um die Streaming-Plattform vom 20. bis 22. Oktober 2017 im Long Beach Convention & Entertainment Center in Long Beach, Kalifornien statt. Im vergangenen Jahr besuchten knapp 35.000 Menschen die TwitchCon in San Diego. Auch in diesem Jahr hat die Community wieder die Möglichkeit an verschiedenen Panels und Live-Shows teilzunehmen sowie neueste Produkte von Ausstellern auszuprobieren. Zudem möchte Twitch den Fokus der TwitchCon 2017 erweitern.

Zum ersten Mal findet das Twitch-Event im Long Beach Convention & Entertainment Center statt. Neben einem Hauptsaal und einer Arena bietet der Standort auch über 150 Restaurants. Darüber hinaus wird Krystal Herring in diesem Jahr erstmals die Leitung der TwitchCon übernehmen. Zuvor arbeitete die ehemalige Streamerin für zwei Jahre als Marketing Events Manager bei Twitch und organisierte zahlreiche Veranstaltungen. In den kommenden Monaten werden weitere Informationen zu Ticketverkäufen und erste Details zum vorläufigen Programm auf der TwitchCon 2017 bekannt gegeben. Weitere Meldungen zu Twitch findet Ihr auf unserer Themenseite.