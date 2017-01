Die Internetseite GitHyp hat eine Statistik mit den meistgeschauten Videospielen auf Twitch aus dem Jahr 2016 veröffentlicht. Neben den bekannten Multiplayer-Spielen wie League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive oder Dota 2 haben es Neueinsteiger besonders schwer über lange Zeit viele Zuschauer an den Bildschirm zu bringen. Von den Spielen, die im vergangenen Jahr erschienen sind, hat es lediglich Blizzards Overwatch auf Platz 5 der Liste mit den meisten Zuschauern im Durchschnitt pro Stunde geschafft. Auf den vorderen vier Plätzen in dieser Rangliste gab es im Vergleich zu 2015 keine Veränderung.

Top 5 Spiele mit den meisten Zuschauern pro Stunde auf Twitch

League of Legends (116.997 Zuschauer pro Stunde) Counter-Strike: Global Offensive (59.730 Zuschauer pro Stunde) Dota 2 (56.127 Zuschauer pro Stunde) Hearthstone (53.820 Zuschauer pro Stunde) Overwatch (23.515 Zuschauer pro Stunde)

Darüber hinaus wurde auch eine Top 5 veröffentlicht, die die Übertragungen mit den meisten Zuschauern präsentiert. Hier haben die Multiplayer-Titel League of Legends und Counter-Strike: Global Offensive die Spitzenpositionen getauscht. Demnach erreichte eine Übertragung von CS:GO im Jahr 2016 eine Gesamt-Zuschauerzahl von 985.434. League of Legends von Entwickler Riot Games liegt mit 931.460 Zuschauern knapp dahinter. Auch hier schaffte es mit Battlefield 1 (354.264 Zuschauer) ein Neueinsteiger aus dem Jahr 2016 in die Top 5-Liste. Diese Zahl wurde im Rahmen des Enthüllungs-Event im Mai von Entwickler DICE und Publisher Electronic Arts erreicht.

Top 5 Spiele mit den höchsten Zuschauerzahlen auf Twitch

Counter-Strike: Global Offensive (985.434 Zuschauer) League of Legends (931.460 Zuschauer) Dota 2 (588.169 Zuschauer) Hearthstone (388.861 Zuschauer) Battlefield 1 (354.264 Zuschauer)

Weitere Meldungen zu Twitch findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: PCGamesN via GitHyp