Amazon zeigt Pilotfolgen von drei Original-Serien auf Twitch

Die zum Versandgiganten Amazon gehörende Streaming-Webseite Twitch zeigt die Pilotfolgen von drei Amazon-Original-Serien, also Eigenproduktionen. Am 5. April 2017, also schon diesen Mittwoch, werden die ersten Episoden von The Legend of Master Legend (schwarze Komödie), Oasis (Science-Fiction-Drama) und Budding Prospects (Komödie) in je zwei Stunden langen Slots auf twitch.tv/TwitchPresents übertragen.

Twitch wurde 2014 von Amazon für eine Summe von knapp 1 Milliarde Dollar übernommen. Der Kanal war speziell auf die Bedürfnisse von Gamern ausgerichtet. Auf Twitch gab es beinahe ausschließlich Streams von Computer- und Videospielen zu sehen. Konsolen wie die PS4 bieten sogar spezielle Sharing-Funktionen, um den eigenen Spielfortschritt live mit anderen zu teilen.