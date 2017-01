Turok (Remaster): Level-Editor als Gratis-Update veröffentlicht

Ziemlich genau ein Jahr nach Veröffentlichung hat die Neuauflage des Ego-Shooters Turok: Dinosaur Hunter ein erstes größeres Update erhalten. Über neue Spielinhalte aus offizieller Hand dürfen sich Besitzer allerdings nicht freuen. Stattdessen hat Entwickler Nightdive Studios seinem Turok-Remaster einen Level-Editor verpasst. Dieser erlaubt unter anderem das Erstellen neuer Umgebungen und das Modifizieren bereits vorhandener. Steam Workshop wird unterstützt, was simples Sharen von Eigenkreationen ermöglicht. Das neue Video unterhalb stellt die Editor-Features detailliert vor.

Bei Steam ist Turok (Remaster) noch etwas mehr als 24 Stunden um satte 75 Prozent auf knapp 5 Euro herabgesetzt. Wer den inzwischen fast 20 Jahre alten Genre-Klassiker in überarbeiteter Form genießen möchte, sollte die Gelegenheit vielleicht nutzen. In grafischer Hinsicht sollte nicht allzu viel erwartet werden. Lediglich die Sichtweite wurde erhöht und einige Effekte ergänzt. Den Steam-Usern scheint's egal zu sein: 95 Prozent würden Turok (Remaster) weiterempfehlen. Auf diesen Wert kommen nur äußerst wenige Spiele. Übrigens soll auch der Nachfolger Turok 2: Seeds of Evil in den Genuss einer Neuauflage kommen. Einen Release-Termin gibt es aber nach wie vor nicht.

Quelle: Steam