Seit dem gestrigen Abend ist nun auch die Neuauflage von Turok 2: Seeds of Evil erhältlich. Der reguläre Preis liegt bei knapp 20 Euro. In der Launch-Woche wird sowohl bei Steam als auch GOG.com (DRM-frei) ein Rabatt von immerhin 25 Prozent gewährt. Night Dive Studios hat sowohl Technik als auch Gameplay einer Generalüberholung unterzogen. Die Optik wartet mit neuen Effekten, höherer Weitsicht und einem Mehr ans Schärfe auf. An neuen Features werden unter anderem Schnellreise-Funktion, Quicksaves und der "Last Turok Standing"-Modus geboten.

Seine N64-Wurzeln verleugnen kann Turok 2: Seeds of Evil natürlich nicht, was allerdings wohl auch von den Machern niemals beabsichtigt war. Ihr könnt euch also über die originale Kampagne mit allen bekannten Gebieten, Gegnern und Waffen freuen. Auch der in der deutschen Fassung einstmals fehlende "Hirnbohrer" (Cerebral Bore) ist dabei. Ebenfalls enthalten ist der, nun natürlich online nutzbare, Multiplayer-Modus, sogar inklusive 4-Spieler-Splitscreen. Unterhalb könnt ihr euch den aktuellen Trailer zu Turok 2: Seeds of Evil 2 ansehen, veröffentlicht Ende Februar.