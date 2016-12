Trion Worlds vs G2A: Key-Reseller nimmt Stellung zu Betrugsvorwürfen

Vor wenigen Tagen erhob Scott Hartsman, CEO des MMO-Spezialisten Trion Worlds (Rift, Defiance, Trove), schwere Vorwürfe gegen sogenannte Key-Reseller im Allgemeinen und G2A, als wohl größtem Vertreter dieser Branche, erhoben. Dieses Geschäftsmodell sei hochgradig unseriös, sogar betrügerisch. G2A und Co. würden überwiegend keine "legitimen" Spiele-Keys verkaufen, da diese entweder von Märkten mit niedrigerem Preisniveau stammten ("Regional-Exploit"), oder aber mit gestohlenen Kreditkartendaten erworben worden wären.

Nun hat G2As PR-Manager Mariej Kuc Stellung zu den Anschuldigungen genommen. Kuc zweifelt demnach "hochgradig" an der Behauptung bezüglich illegitimer Key. Hartsman habe keinerlei Beweise vorgelegt und sei auch noch nie in Kontakt mit G2A getreten: "Wenn es wahr ist, was er sagt, warum versucht er dann nicht, das Problem gemeinsam mit uns zu lösen?" Kritik an dem, was Hartsman als "Regional-Exploit" bezeichnet, versteht Kuc schon gleich gar nicht: "Wenn diese Keys nicht für bestimmte Regionen gesperrt sind, bedeutet das, dass sie ohne Beschränkungen auf der ganzen Welt verwendet werden dürfen. Wo soll da der Betrug sein?" Kucs komplettes Statement könnt ihr bei den Kollegen von PCGamesN nachlesen. Folgt dazu dem Quellenlink.

Quelle: PCGamesN