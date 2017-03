Trapped - Gefangen in Island: ​Exklusiver Clip zum Heimkino-Release der 1. Staffel

17.03.2017 um 15:32 Uhr Die erste Staffel von Trapped - Gefangen in Island erscheint am 20. März auf DVD, Blu-ray und digital. Zu diesem Anlass hat uns der Verleih mit einem exklusiven, stimmungsvollen Clip versorgt, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen! In Trapped - Gefangen in Island muss ein Kommissar in einem verschlafenen Ort an einem tiefen Fjord an der nordöstlichen Küste Islands ein geheimnisvolles Rätsel lösen.

