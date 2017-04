00:21

Transformers 5: Furioser Teaser kündigt neuen langen Trailer zum CGI-Blockbuster an! Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D73587%26a%5FicategoryId%3D32%26article%5Fid%3D1225245%26product%5Fid%3D264472%26sAdSetCategory%3Dfilme" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]73587[/ctecvideo]

Transformers 5: Furioser Teaser kündigt neuen langen Trailer zum CGI-Blockbuster an!

08.04.2017 um 17:30 Uhr Ab dem 22. Juli 2017 startet der Mega-Blockbuster "Transformers: The Last Knight" in den deutschen Kinos - der jüngst veröffentlichte Teaser deutet an, dass wir im nunmehr fünften Teil der Reihe endlich etwas über die lang geheim gehaltene Geschichte der Transformers erfahren. Der nächste lange Trailer ist für kommenden Mittwoch, den 12. April, angekündigt. Schluss mit der Roboter-Action ist nach "Transformers: The Last Knight" außerdem noch lange nicht: Erst vor kurzem hat Regisseur Michael Bay verkündet, dass es bereits Ideen für rund ein Dutzend (!) weiterer "Transformers"-Filme gibt.

Mehr zu Transformers: The Last Knight findet ihr auf unserer Themenseite.