Transformers 5: Optimus Prime vs. Bumblebee im spektakulären Super-Bowl-Spot

04.02.2017 um 10:00 Uhr Für seinen (angeblich) letzten Roboter-Actioner "Transformers: The Last Knight" verquirlt Zerstörungsexperte Michael Bay (Pearl Harbor, Armageddon - Das jüngste Gericht) das Spielzeug-Franchise mit der legendären Artus-Sage. Wie genau das dann aussehen soll, ist bislang noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass Optimus Prime eindeutig nicht mehr der Alte ist und sich sogar mit seinem ehemaligen Waffenbruder Bumblebee prügelt. Neben dem gelben Autobot versuchen u. a. Mark Whalberg (Boston), Anthony Hopkins (Westworld) und Laura Haddock ( Da Vinci's Demons) die Welt - mal wieder - vor dem sichern Untergang zu retten. Der fünfte Eintrag in das Sci-Fi-Action-Franchise startet am 22. Juni 2017 in den deutschen Kinos.

