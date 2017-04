Transformers: The Last Knight: Im zweiten Trailer kämpfen die Ritter der Tafelrunde

Am 22. Juni startet Michael Bays Actionfilm Transformers: The Last Knight in den Kinos. Im zweiten Trailer erhaltet ihr einen neuen Einblick in die Action.

Dieses Mal erfahren wir, dass die Roboter auch schon König Artus und die Tafelrunde beschützten und ihre Existenz Tausend Jahre geheim gehalten wurde. In der Gegenwart muss sich Cade Yeager, gespielt von Mark Wahlberg, einer neuen Bedrohung stellen. Denn allem Anschein nach wurde Optimus Prime, der Anführer der Autobots von seinen Schöpfern umprogrammiert und kämpft jetzt gegen seine ehemaligen Freunde.

Im Trailer ist wieder einmal die für die Serie typische Action zu sehen. Auch Sir Anthony Hopkins hat einen Auftritt. Der Film verspricht dem Trailer zufolge wieder einmal das zu bieten, was sich Transformer-Fans von der Serie wünschen: Action pur.

Quelle: Gamespot