Die Pläne für einen Total War: Warhammer-Nachfolger kommen anscheinend voran, Teil 2 soll bislang unbestätigten Berichten zufolge noch diese Woche enthüllt werden. Die Ankündigung von Total War: Warhammer 2 ist deshalb im Gespräch, weil ein Countdown auf der offiziellen Webseite heruntertickt - vor dem Bild eines von Nebelschwaden durchzogenen Waldes und eines aztektisch angehauchten Tempels. Dieses Motiv assoziieren Warhammer-Fans mit Lustria, dem Dschungelreich der Echsenmenschen. Der Total War-Timer mit der Überschrift "Coming Soon" läuft am Freitag, dem 31. März 2017, um 17:15 Uhr deutscher Zeit aus.

Der Timer läuft am Freitag um 17:15 Uhr aus - dann könnten Creative Assembly und Sega Total War: Warhammer 2 ankündigen. Quelle: Sega Aktuell ist die übereinstimmende Ansicht in der Total War-Community, dass es sich dabei nicht um ein historisches Strategiespiel etwa mit Südamerika-Szenario handelt, sondern um die anstehende Vorstellung von Total War: Warhammer 2. Das würde gut zu Aussagen von Creative Assembly und Publisher Sega passen, die bei ihren Zukunftsplänen stets von drei Strategiespielen im Fantasy-Szenario und einer Total War-Trilogie abseits der historischen Vertreter der Reihe sprachen. Ob es sich bei der geteaserten Ankündigung letztlich tatsächlich um ein neues Warhammer-Sequel handelt, das lest ihr an gleicher Stelle am Freitagabend.

Auf Reddit will derweil ein User im HTML-Code der Total War-Webseite einen entscheidenen Hinweis auf Total War: Warhammer 2 aufgespürt haben. Demnach findet sich dort folgende Code-Zeile mit einem verräterischen "Warhammer II"-Ordnernamen:

creatorAtom:fullPath="F:\GENERAL_TRAILER_ASSETS\Game_Sting\WarhammerII\Introducing\tempSting\AE\jungle_scene.aep"/>

creatorAtom:uncProjectPath="\\?\G:\store\Warhammer_II\Movies\CGI_STILL\CGI_10second.prproj"/>