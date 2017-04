Ab aufs Schlachtfeld! Zusammen mit Gamesplanet.com verlost PC Games drei Steam-Keys für Total War: Warhammer! Um am Gewinnspiel teilzunehmen, folgt ihr einfach dem unten platzierten Link und tragt eine funktionierende E-Mail-Adresse ein. Das Gewinnspiel läuft vom 28. April bis einschließlich 1. Mai 2017 um 23:59 Uhr. Die Gutscheine werden den glücklichen Gewinnern im Anschluss automatisch via E-Mail zugestellt. In der Mail findet ihr eine genaue Anleitung, wie ihr den Key zu Total War: Warhammer bei Gamesplanet.com erhaltet. Bitte beachtet unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Ihr müsst euch jedoch nicht auf euer Glück verlassen, sondern könnt Total War: Warhammer bei Gamesplanet.com derzeit zum reduzierten Preis erwerben! Das Spiel lässt sich über das gesamte Wochenende für sagenhafte 24,99 Euro kaufen - damit spart ihr ganze 58 Prozent. Nach dem Flash-Angebot kostet das Strategie-Highlight wieder 59,99 Euro. Doch damit nicht genug! Während des Aktionszeitraums sind gar mehr als 40 Spiele aus der Total-War-Reihe im Preis reduziert. Schaut am besten in der Meldung zum großen Total War Sale auf Gamesplanet in einer separaten Meldung nach.

>>> Am Gewinnspiel für Total War: Warhammer teilnehmen

Total War: Warhammer - bei Gamesplanet günstig kaufen



