Fans des Strategie-Epos Total War dürfen sich freuen, denn mit Warhammer 2 erscheint die Fortsetzung zur Fantasy-Auskopplung von Creative Assemblys Strategieserie. In einem bombastischen Trailer ist zu sehen, wie eine Armee der Hochelfen einen Dschungel durchkämmt und dort an einem Artefakt von Dunkelelfen, angeführt von Prinz Malekith, attackiert wird. In die Schlacht mischen sich dann noch Echsenmenschen ein.



Die Abenteuer führen euch dieses Mal zu den neuen Ländern Naggaroth, Ulthuan und Lustria, also der "Neuen Welt" jenseits des Ozeans. Es soll neben den Hochelfen, Dunkelelfen und Echsenmenschen noch eine vierte Fraktion geben, über welche die Entwickler aber noch nichts verraten möchten. Allerdings deuten einige Hinweise auf die Skaven hin. Hierzu gehört, dass die Southlands zu den Gebieten zählen, die ihr ebenfalls erkunden sollt. Und die Southlands wurden von den Skaven überrannt.

Total War: Warhammer 2 wurde mit einem Rendertrailer angekündigt. Release: 2017. (2) Quelle: Creative Assembly Die Geschichte wird sich um den Großen Mahlstrom im Herzen von Uluthan drehen. Dieser Vortex wurde von Elfenmagiern erschaffen, um die Welt vom Chaos zu reinigen, weswegen die Hochelfen ihn beschützen wollen. Ihr werdet neben den regulären Eroberungskriegen auch Quests erledigen müssen, in denen ihr Rituale durchführt - entweder, um den Mahlstrom zu "reinigen" oder, um ihn zu korrumpieren. Dies soll die Kampagne interessanter gestalten, denn es ist möglich, dass ein Feind noch gewinnt, indem er den Mahlstrom zerstört und das, obwohl ihr schon so gut wie alles erobert und eine riesige Armee erschaffen habt.

Da die Landmassen im neuen Spiel durch Wasser getrennt sein werden, könnten Schiffsreisen ihren Weg in das Spiel finden, bestätigten wollten die Entwickler dies aber noch nicht. Seeschlachten jedoch soll es keine geben. Mit Total War: Warhammer 2 wollen die Entwickler bei Creative Assembly eine würdige Fortsetzung erschaffen, welche noch größer wird als der erste Teil und auch eine spannendere Kampagne bietet. Auch Lizenzgeber Games Workshop zeigt sich vom neuen Spiel begeistert.

Total War: Warhammer 2 soll sich mit dem Vorgänger verbinden lassen, ein Patch nach Release wird alle Rassen (inklusive der DLC-Völker) und die beiden Spielwelten der Strategietitel zu einem großen Paket verschnüren. Als Release-Zeitraum für das Strategiespiel wird bisher nur 2017 genannt.

Total War: Warhammer 2 wurde mit einem Rendertrailer angekündigt. Release: 2017. (3) Quelle: Creative Assembly "Total War: Warhammer 2 ist die nächste Folge unserer Trilogie und unsere Vision für die faszinierendste Fantasy-Strategiespielserie auf dem Markt", so Ian Roxburgh, amtierender Game Director. "Der Erfolg der ersten Folge hat unsere Ambitionen beflügelt; in der Fortsetzung bieten wir Besitzern beider Spiele neben einer packenden Kampagne auch eine zusätzliche kombinierte Kampagne, die im Umfang bislang unübertroffen ist."

"Wir freuen uns auf das Erscheinen der Fortsetzung zum Erfolgstitel des vergangenen Jahres, Total War: Warhammer, später in diesem Jahr", verriet Jon Gillard, Head of Licensing bei Games Workshop. "Sega und The Creative Assembly verblüffen uns wieder einmal mit untrüglichem Geschick, das Warhammer Fantasy Battles-Universum in all seiner Glorie zu präsentieren, mit Völkern, die in diesem Umfang noch nie in einem Videospiel umgesetzt wurden. Wir sind stolz auf unsere Kooperation mit ihnen in diesem nächsten Abenteuer der Serie."



Neuer Erzählstil: Ihr befindet euch im Wettkampf mit den anderen Fraktionen und versucht, den Großen Mahlstrom entweder zu stabilisieren oder zu zerstören, und müsst eure Rivalen eben daran hindern.

Ihr erschafft Imperien und vergrößert diese, hebt Armeen und Städte aus und führt euer Heer in Schlachten gewaltigen Ausmaßes im klassischen Total War-Stil.

Die Kampagne erstreckt sich über vier geheimnisvolle, neue Kontinente: Ulthuan Naggaroth Die Südlande Lustria

Vier neue spielbare Völker, die alle über eine einzigartige Kampagnenmechaniken und Armeezusammensetzungen aus Legendären Kommandanten, Helden, Zauberwirkern, Truppen, Monstern und Belagerungswaffen verfügen: Hochelfen Dunkelelfen Echsenmenschen Das vierte Volk ist noch geheim, wahrscheinlich sind es aber die rattenähnlichen Skaven

Mehrere spannende, neue Kampagnen- und Schlachtfunktionen, die auf dem Warhammer-Universum basieren.

Zusätzliche kombinierte Kampagnenkarte: Diese besteht aus den Territorien des ersten und zweiten Teils der Trilogie. Ihr könnt mit jedem Volk aus beiden gekauften Spielen in den Kampagnen antreten. Die Kombikarte wird kurz nach der Veröffentlichung für alle Spieler verfügbar sein, welche beide Titel besitzen.

Quelle: PCGamesN