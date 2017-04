Total War: Warhammer 2: Erste Gameplay-Infos zu Schiffskampf und Mods

Im kommenden Strategiespiel Total War: Warhammer 2 erlebt ihr die Schlachten auf neuen Kontinenten, welche durch Ozeane voneinander getrennt sind. Dies bedeutet, dass ihr mit Schiffen unterwegs sein werdet.

Daher stellt sich natürlich die Frage, wie Seeschlachten ausgefochten werden. Die Entwickler erklärten nun, dass es zwar Schiffskämpfe gibt, diese aber automatisch stattfinden. Man konzentriere sich voll und ganz auf die Kämpfe zu Land. Allerdings wird es einige Kampagnenfeatures geben, die sich um das Meer drehen. Darüber möchte das Team aber erst zu einem späteren Zeitpunkt sprechen.

Dafür gibt es bereits eine klare Aussage zum Modding. Genau wie in den anderen Total-War-Spielen stellt Creative Assembly auch bei Total War: Warhammer 2 kurz nach Release das Assembly Kit zur Verfügung über welches Modder eigene Modifikationen erschaffen und über den Steam Workshop anderen Spielern zur Verfügung stellen können.

Was den Multiplayer-Modus angeht, so können alle Völker des Titels in der Multiplayer-Kampagne, Custom-Schlachten und MP-Gefechten gespielt werden. Die beiden Legendären Lords jedes Volkes haben einzigartige Startpositionen für die Kampagne, weswegen es möglich sein wird, eine 2-Spieler-Koop-Kampagne zu spielen. Pläne für einen Release des Strategiespiels für Mac und Linux werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Erscheinen soll Total War: Warhammer 2 für PC noch in diesem Jahr.

Quelle: Website von Total War: Warhammer 2