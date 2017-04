Total War: Warhammer 2: Größere Unterschiede zwischen den Völkern

Oft ist es in Strategiespielen so, dass sich die Schlachten sehr ähnlich anfühlen, weil sich die Völker kaum voneinander unterscheiden, die gleichen Taktiken zum Ziel fühlen und auch die Schlachtfelder sehr ähnlich aufgebaut sind.

Das soll im kommenden Strategiespiel Total War: Warhammer 2 nicht der Fall sein. Wie die Entwickler in einem neuen Video bekannt geben, soll sich jede Schlacht anders anfühlen. Dazu möchte man dafür sorgen, dass sich die einzelnen Völker viel stärker voneinander unterscheiden und sich einzigartig anfühlen - sowohl vom Design als auch vom Aussehen her. Selbst die Schlachtfelder will man interessanter gestalten, sodass sie sich mehr voneinander unterscheiden, beispielsweise vom Gelände her. Kämpfe in Wüsten sollen anders ablaufen, als Gefechte im Dschungel.

Besonderes Augenmerk legen die Entwickler darüber hinaus auf den kooperativen Modus. Da jedes Volk über zwei legendäre Kommandanten mit eigenen Startpositionen verfügt, können zwei Spieler gemeinsam kooperativ ein Volk anführen. Wer nicht auf die Storykampagne steht, der wird sich überdies direkt in den Sandbox-Modus stürzen können.

Total War: Warhammer 2 soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Quelle: 4Players