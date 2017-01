Total War: Attila: Mod bringt Game of Thrones-Fraktionen ins Spiel

Alle Fans der HBO-Serie Game of Thrones sollten einen Blick auf die Mod "Seven Kingdoms: Total War" für Total War: Attila werfen. Dabei handelt es sich um eine vollständige Überarbeitung der unterschiedlichen Einheiten im Strategie-Spiel - basierend auf und inspiriert von Game of Thrones. Derzeit können Spieler aus 20 verschiedenen Armeen sowie 35 Generälen der "Sieben Königslande von Westeros" und den Flusslanden wählen. Der Hobby-Entwickler "SevenKingdomsMod" hat zudem weitere Details wie Ausrüstung und Uniformen integriert. Ein kürzlich veröffentlichtes Video zeigt die Game-of-Thrones-Mod in Aktion.



Seven Kingdoms: Total War wurde im Dezember veröffentlicht und hat seit dem Launch bereits einige Updates erhalten. Vor wenigen Tagen wurde Patch 1.02 mit dem Namen "Beyond the Wall" veröffentlicht, der die Mod um weitere Inhalte erweitert. Über die Internetseite ModDB.com kann die Game of Thrones-Erweiterung für Total War: Attila kostenlos heruntergeladen werden. Weitere Informationen zur Seven Kingdoms: Total War-Mod findet Ihr auf der entsprechenden Seite von ModDB.

Quelle: Eurogamer