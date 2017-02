Torment: Tides of Numenera - Neuer Trailer verrät Einzelheiten zur Story

Techland Games hat soeben einen neuen Trailer zu Torment: Tides of Numenera veröffentlicht - ohne neue Spielszenen. In den knapp zweieinhalb Minuten Laufzeit erfahren wir mehr über die Story des via Kickstarter finanzierten Oldschool-Rollenspiels. Allerdings solltet ihr der englischen Sprache mächtig sein. Im Spiel selbst wird es immerhin deutsche Untertitel geben. Die Sprachausgabe wird hingegen nicht lokalisiert. Das wurde von Entwickler Inxile Entertainment bereits bestätigt. Auf der Steam-Produktseite zu Torment: Tides of Numenera etwa fehlen die entsprechenden Angaben noch.

Torment: Tides of Numenera erscheint am 28. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Der Veröffentlichungstermin wurde mehrmals verschoben. Zunächst war der inoffizielle Nachfolger zum Klassiker Planescape; Torment eigentlich auch nur für den PC angekündigt. Im Sommer des vergangenen Jahres wurden dann auch Umsetzungen für die beiden genannten Konsolen bestätigt. Für deren Realisierung konnte Inxile den in Polen ansässigen Publisher Techland gewinnen. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Torment: Tides of Numenera.