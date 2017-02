Entwickler-Legende Brian Fargo meldet sich zurück: Mit Torment: Tides of Numenera veröffentlicht er am 28. Februar 2017 ein traditionelles Rolllenspiel aus isometrischer Perspektive, das vor allem durch eine spannende Handlung und viele Entscheidungsmöglichkeiten besticht. Spieler warten schon seit längerer Zeit sehnsüchtig auf ein Spiel dieser Sorte, das beweist der durchschlagende Erfolg von Torment: Tides of Numenera auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter, wo das RPG innerhalb von sechs Stunden das Funding Goal von 900.000 US-Dollar brach.

Torment-Vorbestelleraktion auf GOG.com

Wer zum direkt zum Release in die Fantasy-Welt von Tides of Numenera eintauchen möchte, sollte das Rollenspiel über GOG.com vorbestellen. Dort gibt's für jede Vorbestellung das genreverwandte Lords of Xulima (Metacritic User-Score: 85) gratis dazu (Originalpreis: 20 Euro). Lords of Xulima ist mit rund 100 Stunden Spielzeit ein echtes Rollenspiel-Schwergewicht. Obendrein profitiert den den Vorteilen auf GOG.com: DRM-freie Spiele und eine Geld-zurück-Garantie bis 30 Tage nach Kauf.

Verlosung: 5x Planescape Torment Keys für GOG.com gratis!

Wir feiern den baldigen Verkaufsstart von Torment: Tides of Numenera darüber hinaus mit einer besonderen Verlosung. Meldet euch über den Link unten an und sichert euch mit etwas Glück einen von insgesamt fünf PC-Keys für Planescape Torment. Der Vorgänger zu Tides of Numenera im Geiste zählt wegen der fesselnden Geschichte zu einem der besten Rollenspiele überhaupt. Das Gewinnspiel endet am 28. Februar 2017 um 23:59 Uhr - im Anschluss werden die Keys versandt.